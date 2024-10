Candidato à prefeitura do Rio, Ramagem vota ao lado de Bolsonaro

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) registrou seu voto no Colégio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, logo após a abertura das urnas, por volta de 8h.

Ramagem foi acompanhado do seu padrinho político e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos vindo forte, vai vir uma grande surpresa para as pesquisas que estão aí e a gente vai chegar no segundo turno", disse o candidato após votar.

"É difícil, mas tenho esperanças. Só espero que o presídio não comemore hoje nada do tocante a Eduardo Paes, afirmou Bolsonaro, esperando o principal adversário de seu apadrinhado, que lidera as intenções de voto nas pesquisas recentes.

Ao longo da campanha, Ramagem apostou alto na nacionalização da campanha e na associação com Bolsonaro.

Às vésperas das eleições, foi à avenida Brasil acenar para motoristas, comeu pastel em feira e participou de lives ao lado do ex-presidente.

No levantamento mais recente feito pelo Datafolha, o deputado federal registra 24% das intenções de votos válidos, ante 61% de Eduardo Paes (PSD), atual prefeito e candidato à reeleição. As projeções indicam vitória para Paes no primeiro turno.