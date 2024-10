Quase 30 urnas eletrônicas são substituídas na Paraíba

MAURÍLIO JÚNIOR

PARAÍBA, PB (FOLHAPRESS) - Neste domingo (6), 28 urnas eletrônicas já foram substituídas na Paraíba até as 13h, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB).

A maior parte das ocorrências aconteceu no interior do estado, enquanto cinco delas foram registradas na capital, João Pessoa.

Até o momento, o TRE-PB informou que já houve 89 ocorrências de problemas técnicos nas urnas eletrônicas, que envolveram falhas mecânicas e dificuldades de inicialização dos equipamentos.

Apesar dos problemas, o TRE-PB destaca que as substituições foram realizadas de maneira rápida e dentro dos procedimentos previstos, sem impactar a continuidade do processo de votação.