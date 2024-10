Dois eleitores morrem durante votação, em Alagoas e no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um eleitor morreu na fila de espera da votação de Craíbas, município no agreste de Alagoas, neste domingo (6).

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do estado identificou o homem como o agricultor José Carlos Rodrigues, de 44 anos. Ele passou mal do lado de fora de onde votaria, a escola Nossa Senhora da Conceição, e chegou a ser socorrido. O agricultor foi encaminhado para uma unidade de saúde na cidade, mas não resistiu e morreu.

No Rio de Janeiro, uma eleitora morreu dentro da sala de votação, no Colégio Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim Botânico, na zona sul. A sessão foi interrompida por cerca de uma hora, para fazer a troca de sala com as urnas e aguardar a chegada da Defesa Civil para remover o corpo.