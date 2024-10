Belém terá segundo turno entre Igor Normando e Delegado Eder Mauro

As eleições para a prefeitura de Belém (PA) irão para o segundo turno. Com 93,80% das urnas apuradas, Igor Normando (MDB) liderava a disputa com 336.036 votos, representando 44,68% do total. Em segundo lugar, está o Delegado Eder Mauro (PL), que somou 238.013 votos, equivalente a 31,53%.

O atual prefeito e candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues (PSOL), ficou em terceiro lugar com 74.424 votos, o que corresponde a 9,86%, sendo uma das raras exceções entre os prefeitos que tentaram renovar o mandato.