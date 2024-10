Marçal muda site, troca campanha por curso e ignora derrota eleitoral de 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três dias depois de ser derrotado no primeiro turno das eleições para prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) mudou o foco de um de seus sites com informação de campanha para oferecer conteúdo a respeito de um programa de "prosperidade" para as famílias.

A página, que antes apresentava conteúdo de campanha sobre como ajudar o candidato, por exemplo, por meio de doação via Pix, agora apresenta o "Plano Família Rica", que promete ajudar a construir "o futuro de prosperidade" sonhado "para você e as pessoas que ama".

Predominam na página as cores azul, amarelo e verde da bandeira nacional. Embora o influenciador cite a eleição de 2022 em que concorreu a deputado federal, não faz referência à derrota no domingo (6) como candidato à Prefeitura de São Paulo.

Você não tem culpa de não ter vindo de uma família rica, mas tem culpa se uma família rica não vier de você", diz a página, que pede nome, email e número de telefone do usuário para envio de ofertas de produtos e serviços, "bem como envio de comunicações de caráter político por telefone, WhatsApp, email e SMS".

A iniciativa, chamada de "movimento" do qual é possível fazer parte, incentiva o usuário a focar ações individuais em vez de esperar a ajuda do Estado. Há frases como "é essencial que cada cidadão cuide da própria vida".

"Não espere que o Estado faça tudo por você, a mudança que gera transformação começa com ações individuais, você precisa tomar o governo dos seus 12 ministérios pessoais. Você e eu somos os alicerces da nossa nação", diz o site.

Em outros trechos, o progresso da nação é associado ao crescimento pessoal do cidadão, que precisa ser capacitado com as "ferramentas necessárias".

"Acreditamos que a prosperidade de uma nação é constituída por meio de um povo conectado em unidade de linguagem e que, sem isso, não há possibilidades de alcançar a verdadeira potência que a nação brasileira nasceu para ser."

Ao fazer a inscrição, a reportagem foi levada para um grupo no WhatsApp com mais de 700 membros sem mensagens visíveis, mas com descrição que fala a quem está "cansado de ver esses comunistas no governo, fazendo o que querem, sem se preocupar com o povo e nos levando para as ruínas..."

No site, o programa é apresentado como uma iniciativa de Pablo Marçal, que se apresenta como "idealizador do primeiro reality show sobre prosperidade", "autoridade na internet", "mentor" e "estrategista digital".

Sobre política, Marçal cita a candidatura a deputado federal no estado de São Paulo, quando, segundo o texto, foi "impedido de atuar" apesar dos mais de 256 mil votos. Não há, entretanto, referência à candidatura mal sucedida a prefeito de São Paulo nas eleições 2024.

O texto faz referência a 2022, quando o influenciador teve candidatura indeferida antes de tomar posse pela Justiça Eleitoral. No mesmo ano, ele se lançou à presidência pelo Pros, mas também teve a candidatura indeferida em razão de disputas pelo comando do partido.

Antes da atualização, o site apresentava conteúdo de campanha, com informação sobre "7 formas de ajudar o Pablo Marçal". O texto citava a suspensão das redes sociais do influenciador e pedia ajuda por doação via Pix e em plataformas digitais para divulgar o influenciador, dentre outras medidas.

Apesar de anteriormente conter informação sobre a campanha, a plataforma não aparece listada entre os sites do candidato no Divulgacand.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do político para comentar a alteração no site, mas não teve resposta.