Evandro Leitão (PT) é eleito prefeito de Fortaleza

FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Evandro Leitão (PT) foi eleito, neste domingo (27), prefeito de Fortaleza (CE), ao derrotar André Fernandes (PL).

Com 99,60% das urnas apuradas, o petista tinha dos votos válidos 50,37% ante 49,63% do bolsonarista.

A disputa acirrada refletiu o cenário de polarização nacional, com Leitão apoiado por Lula (PT) e Fernandes, por Jair Bolsonaro (PL), em um ensaio do que poderá ser a eleição de 2026.

Com incertezas de quem sairia vencedor das urnas até a véspera da eleição, o resultado deste domingo representa um revés para a direita, que tentava se consolidar na quarta cidade mais populosa do Brasil e a maior do Nordeste.

A vitória de Leitão dá fôlego ao PT, após a sigla ter tido um desempenho fraco no primeiro turno, e fortalece o ministro da Educação, Camilo Santana, que atuou diretamente na campanha do aliado.

Além disso, representa um alívio para o partido no Ceará, num momento em que a gestão do governador do estado, Elmano de Freitas (PT), enfrenta desgastes, sobretudo na área da segurança pública, pelos índices de criminalidade no estado.

Leitão, 57, é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Formado em direito e economia, é auditor concursado da secretaria estadual da Fazenda. Ele se filiou ao PT em dezembro passado, tendo construído sua trajetória política no PDT.

Por isso, a campanha do petista trabalhou para atrelar a ele a imagem de seus padrinhos políticos para consolidar sua candidatura. O presidente da República esteve duas vezes na capital cearense em atos do aliado.

Em entrevista à Folha de S.Paulo após o primeiro turno, Leitão dizia esperar uma aproximação com o PDT para enfrentar o candidato bolsonarista em Fortaleza, o que acabou não ocorrendo -as duas siglas são rompidas no estado desde 2022. Na segunda rodada da eleição, o PDT declarou neutralidade, mas rachou, com lideranças declarando publicamente apoio a Fernandes.

A mais significativa delas foi o ex-prefeito da capital cearense Roberto Cláudio (PDT), que atuou em prol de Fernandes, participando de atos do ex-adversário. O ex-presidenciável Ciro Gomes não se posicionou, mas descartou apoio a Leitão, afirmando que não seria "puxadinho do PT".

Integrantes da campanha de Fernandes diziam que uma vitória na capital poderia projetar não somente a figura do deputado, mas também impulsionar a direita no Nordeste, região historicamente mais ligada à esquerda. No primeiro turno, cinco capitais da região tiveram seu resultado definido -sendo que em somente uma delas um representante da esquerda saiu vitorioso.

Fernandes foi acusado por adversários de esconder Bolsonaro na sua campanha. Ele evitou citar nominalmente o padrinho político, diante da rejeição do ex-presidente no estado. Aos 26 anos, o ex-youtuber foi o deputado federal mais votado no Ceará em 2022.

Apesar de ser da ala bolsonarista do PL e voz atuante da oposição a Lula na Câmara, Fernandes adotou tom moderado ao longo da campanha, numa tentativa de atrair um eleitorado mais amplo.

Bolsonaro esteve em Fortaleza somente uma vez, numa motociata do aliado em agosto. Por outro lado, Fernandes contou com apoio do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que participou de dois atos na capital cearense, e do ex-PM Capitão Wagner (União Brasil), quarto colocado na disputa.