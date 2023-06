Uma das capacidades mais pedidas vai chegar ao Instagram Reels

O Instagram finalmente permitirá que os usuários do Reels façam o download de seus vídeos para publicá-los em outras plataformas.

De acordo com o site TechCrunch, a novidade foi anunciada pelo próprio diretor do Instagram, Adam Mosseri, e mostrou que a opção de download estará disponível juntamente com as opções já existentes para quem visualiza os Reels.

No entanto, somente os vídeos de contas públicas estarão disponíveis para download, e essas contas poderão optar por não permitir o download de seus vídeos.

Vale lembrar que o principal concorrente do Instagram, o TikTok, já oferece há muitos anos a possibilidade de fazer o download de vídeos para serem compartilhados em outras plataformas. Além disso, muitos acreditam que a marca d'água do TikTok nesses vídeos contribuiu significativamente para aumentar a popularidade da rede social.

