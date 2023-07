Meta lança esta semana uma nova rede social para rivalizar com o Twitter

Os últimos dias têm sido marcados por polêmicas relacionadas ao Twitter, com o empresário Elon Musk anunciando várias mudanças nas políticas da rede social que não têm sido muito populares entre os usuários. No entanto, parece que em breve haverá uma nova alternativa ao Twitter.

O Threads, um aplicativo criado pela Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) para competir com o Twitter, aparentemente será lançado nesta quinta-feira, dia 6 de julho. Na verdade, as páginas oficiais do aplicativo já estão disponíveis tanto na Play Store do Google quanto na App Store da Apple.

Parece que os novos usuários do Threads terão a capacidade de conectar suas contas do Instagram e começar a seguir todas as pessoas que já seguem na rede social. No entanto, o Threads parece estar sendo promovido como uma rede social independente.

"O Threads é onde as comunidades se reúnem para conversar sobre tudo, desde os tópicos importantes de hoje até o que estará em alta amanhã", pode-se ler na página dedicada na loja virtual do Google. "Não importa o seu interesse, você pode seguir e se conectar com seus criadores de conteúdo favoritos e outras pessoas com as mesmas paixões - ou criar um público leal para compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo".

Pode ver acima as primeiras imagens da Threads.

