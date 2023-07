Mais demissões na Microsoft. Há mais mil pessoas saindo da empresa

A Microsoft realizou mais 1.000 demissões na empresa, afetando principalmente as divisões de vendas e suporte ao cliente. Além disso, alguns líderes de equipes nas áreas de engenharia e marketing também foram afetados.

É importante destacar que essas 1.000 demissões não estavam previstas no anúncio anterior de 10.000 demissões feito no início do ano, sendo, portanto, um "corte" adicional que a Microsoft considerou necessário efetuar.

Uma fonte próxima ao assunto comentou com o Business Insider que "o foco é mais acelerar o consumo do que ajudar os clientes", observando que "o que antes era um dos maiores grupos de suporte ao cliente da indústria agora está enfrentando dificuldades para lidar com a demanda".

Leia Também: Compra da Activision pela Microsoft só será concretizada em outubro