Compra da Activision pela Microsoft só será concretizada em outubro

A Microsoft decidiu adiar o acordo de compra da Activision Blizzard até o dia 18 de outubro, levando em consideração as questões pendentes da entidade reguladora do Reino Unido que ainda não foram respondidas.

Em comunicado, pode-se ler: "A Microsoft e a Activision Blizzard concordaram em adiar o prazo de aquisição de 18 de julho de 2023 para 18 de outubro de 2023, a fim de permitir tempo adicional para resolver as preocupações regulatórias em aberto".

No entanto, o líder da divisão de videojogos Xbox, Phil Spencer, afirmou em comunicado aos colaboradores que as empresas "continuam otimistas" em relação à concretização da aquisição.

"Embora tecnicamente pudéssemos concluir a aquisição nos EUA devido aos recentes desenvolvimentos legais, esta extensão oferece tempo adicional para resolvermos as questões regulatórias pendentes no Reino Unido", afirmou Spencer de acordo com o Engadget.

