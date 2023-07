Sony vai anunciar novos fones sem fios na próxima semana

A Sony anunciou que irá apresentar oficialmente a próxima geração de seus fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído - os WF-1000XM5 - na próxima semana, especificamente no dia 24 de julho.

Embora ainda não tenhamos muitos detalhes sobre os WF-1000XM5, a dica deixada pela Sony nos dá uma pequena ideia do que esperar. "Pelo silêncio. Pelo som", escreveu a Sony em sua página no Twitter, sugerindo que os novos fones sem fio terão foco na melhoria da tecnologia de cancelamento de ruído.

Os rumores que têm circulado sobre os Sony WF-1000XM5 apontam que os fones sem fio serão menores e oferecerão uma autonomia de bateria total (com a ajuda da caixa/carregador) de até 24 horas.

