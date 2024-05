São Paulo terá mais um fim de semana quente e com chance de novo recorde de calor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo deverá ter um fim de semana quente, de sol forte e tempo seco, com possibilidade de mais um recorde de calor, segundo previsões.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a temperatura máxima neste sábado (4) poderá alcançar 32ºC na capital paulista.

No fim do dia, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto, não há condição de chuva, aponta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

Nesta sexta (3), com 32,1ºC, o município teve o dia mais quente para um mês de maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares no Mirante de Santana, na zona norte paulistana.

O estado de São Paulo, assim como outras regiões do país, enfrenta uma onda de calor, quando as temperaturas ficam a partir de 5°C acima da média por ao menos cinco dias seguidos.

Essa onda de calor deve seguir, no mínimo, até este domingo (5), segundo o Inmet –para este dia, a temperatura máxima prevista é de 31ºC. Apesar do ligeiro aumento de nebulosidade no fim da tarde, não há também expectativa de chuva.

São Paulo está dentro um forte bloqueio atmosférico que vem mantendo o estado com sol, ar seco e temperaturas muito acima do normal para esta época do ano, afirma a Climatempo.

Segundo a agência, até a próxima sexta-feira (10), o cenário deve continuar e não há previsão de chuva.

Estas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar, afirma o CGE.

A Climatempo alerta para a baixa umidade do ar, principalmente no interior. A tendência é que em algumas regiões fique abaixo de 20% neste sábado. Na capital pode ficar em 30%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias.

Por isso, a indicação é de os moradores abusarem da hidratação e evitarem ficar expostos diretamente ao sol entre 11h e 16h. Depois desse horário, há a chegada da brisa marítima, que causa um ligeiro aumento de nebulosidade e diminui um pouco a temperatura, mas sem condição para chuva.

