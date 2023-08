Nintendo dedica próxima apresentação ao novo ‘Super Mario’

A Nintendo anunciou que nesta quinta-feira, dia 31, realizará uma apresentação especial chamada Nintendo Direct, focada em um dos próximos grandes exclusivos do Nintendo Switch, intitulado 'Super Mario Bros. Wonder'.

Este é o próximo título estrelado pela icônica mascote da Nintendo, apresentando mais uma vez a clássica jogabilidade em 2D. No entanto, o que se destacou no trailer de apresentação de 'Super Mario Bros. Wonder' foram os gráficos em 3D e as animações impressionantes.

O evento estará disponível ao vivo no canal oficial da Nintendo no YouTube. A transmissão do Nintendo Direct começará às 11:00 (horário de Brasília) e terá uma duração aproximada de 15 minutos.

