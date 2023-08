WhatsApp lança app dedicada para computadores Mac

A Meta anunciou o lançamento de um novo aplicativo do WhatsApp dedicado aos Macs, o que permitirá ao serviço de mensagens tornar-se um rival mais forte do Zoom nos computadores da Apple.

Além de permitir trocar mensagens por via de um app específico, este aplicativo do WhatsApp também conta com a capacidade de realizar chamadas de voz ou vídeo em grupo.

“ Lançando um novo app do WhatsApp para Mac. Com videochamadas com até oito pessoas e até 32 pessoas só com áudio”, pode ler na publicação compartilhada pelo fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, no respectivo canal de Instagram.

