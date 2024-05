Grávida, Miss Brasil 2008 está desaparecida há 3 dias após chuvas no RS

Natalya Anderle, Miss Brasil em 2008, está desaparecida há três dias após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Amigos e marido buscam informações sobre a modelo, que está grávida.





De acordo com o site UOL, a modelo teria ido visitar a casa dos pais no interior do município de Roca Sales, que foi um dos grandes afetados pelas chuvas que já causaram 39 mortes no estado.

Natalya Anderle está grávida de sete meses, seu marido, o americano Eric Thornton, não viajou junto com a esposa e está nos EUA.

Bruna Felisberto, que foi Rio Grande do Sul de 2009, e amiga de Natalya, publicou um apelo nas redes sociais.

"Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho aqui no Brasil. Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato" afirmou a amiga ao site Splash.

[Legenda]© Reprodução / Instagram

A última comunicação foi feita na terça-feira (30). Natalya está com os pais e o irmão: "Eles estavam coletando água da chuva por não ter mais água potável".