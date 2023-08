Noite de 'Lua Azul'. As imagens deslumbrantes da segunda superlua do mês

É a segunda superlua do mês de agosto e é muito especial. O fenômeno só voltará a acontecer em 2037.

Desengane-se, no entanto, que vai ver uma lua literalmente azul. O nome deste fenômeno não está relacionado com uma tonalidade especial do satélite natural, mas sim com a raridade do acontecimento.

Isto acontece quando a lua está mais próxima da Terra do que o normal, ficando especialmente grande e brilhante, como pode ver nas imagens que lhe mostramos na galeria de imagens acima.

