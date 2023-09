iPhone 15: Veja todas as cores dos novos celulares da Apple

A Apple já marcou para o dia 12 de setembro a apresentação oficial da série iPhone 15 mas, entretanto, continuam circulando imagens e informações sobre a nova geração de smartphones.

O novo vazamento de informações mostra todas as cores que estarão disponíveis para os modelos 'standard' e para os modelos Pro. Estas cores já foram mostradas anteriormente em fotografias mas agora, graças à página @Jon4Lakers na rede social X (ou Twitter) podemos ver vídeos que mostram estas cores de uma forma mais aproximada.

Como pode ver nos vídeos abaixo, o iPhone 15 e iPhone 15 Plus estarão disponíveis em preto, branco, azul, amarelo e rosa, com o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (ou Pro Max) sendo lançados em preto, cinza, branco e azul escuro.

Teremos de aguardar um pouco mais para sabermos o que esperar destes celulares da Apple.

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT