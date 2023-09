Produtores de 'One Piece' na Netflix têm planos ambiciosos para a série

A Netflix lançou 'One Piece' no final de agosto e, duas semanas após o lançamento, esta adaptação da famosa história em quadrinhos de Eiichiro Oda continua sendo a série mais assistida globalmente no serviço de streaming.

Embora a Netflix ainda não tenha confirmado oficialmente a renovação para uma nova temporada, as recentes declarações do co-CEO da empresa sugerem que isso está nos planos. Além disso, os responsáveis por essa adaptação têm ambições significativas para o futuro da série.

Os produtores executivos de 'One Piece' da produtora Tomorrow Studios, Marty Adelstein e Becky Clements, deram uma entrevista à Deadline na qual revelaram que têm planos para várias temporadas da série na Netflix.

“Estamos otimistas quanto a 12 temporadas, porque há uma quantidade imensa de material”, afirmou Adelstein. “Atualmente, já ultrapassamos os 1.080 capítulos no mangá original. Juntamente com o showrunner Matt Owens, elaboramos planos para organizar várias temporadas. Se produzíssemos apenas seis temporadas, cobriríamos apenas metade dos capítulos do mangá”, explicou Clements.

Clements também enfatizou que todo o planejamento é feito em estreita colaboração não apenas com a Netflix, mas também com o próprio autor de 'One Piece' e a editora Shueisha, que publica a revista com os novos capítulos.

“Já tivemos discussões detalhadas sobre o que faríamos na segunda temporada, se tivéssemos essa oportunidade, e também conversas sobre como abordaríamos as temporadas de três a seis”, acrescentou a produtora executiva. “O que posso dizer é que todos estamos alinhados quanto às partes do mangá que absolutamente não podem ser omitidas. Esse é o princípio que nos guia, as histórias e personagens que sabemos serem essenciais para os fãs".

