TikTok vai começar a apresentar resultados de pesquisa do Google

O TikTok está planejando exibir resultados da pesquisa do Google em sua plataforma, conforme revelado por uma imagem compartilhada pelo pesquisador Radu Oncescu no Twitter.

"O TikTok está agora mostrando um atalho para o motor de busca do Google?", perguntou o especialista em redes sociais Matt Navarra em resposta a Oncescu. "É surpreendente, uma vez que o TikTok se tornou o mecanismo de busca preferido da Geração Z." A apresentação de resultados da pesquisa do Google indica que o TikTok está expandindo ainda mais sua funcionalidade de pesquisa.

A empresa chinesa confirmou ao Business Insider que está testando essa integração, mas observou que, por enquanto, está sendo feita apenas em alguns mercados.

TikTok is now displaying a shortcut to Google search?!



Surprising as TikTok has become the search engine of choice for gen-z https://t.co/TB0kHymQLm pic.twitter.com/9t7aUo6FtF