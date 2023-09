Galaxy Buds FE. Veja as imagens dos novos fones sem fios da Samsung

Há alguns dias que sabemos da possibilidade de a Samsung lançar no mercado um novo modelo dos seus fones sem fios, os Galaxy Buds FE. Agora surgiram novas imagens e informações sobre os Galaxy Buds FE.

Sabe-se que cada um destes fones contará com três microfones, os quais serão usados no modo de cancelamento ativo de ruído e também no modo de transparência. Ainda não há informações sobre a autonomia da bateria, mas sabe-se que a caixa/carregador terá conector USB-C.

No que diz respeito ao preço, acredita-se que os Galaxy Buds FE chegarão ao mercado com um preço de 88,90 euros (ainda sem preço em real). No entanto, tendo em conta que ainda não foram anunciados, teremos de aguardar por informações oficias. Em princípio, o evento da Samsung deverá ocorrer ainda durante o mês de setembro.

Pode ver acima as imagens compartilhadas pelo site WinFuture.

