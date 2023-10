Próximo Windows poderá exigir que pague uma assinatura

A Microsoft pode estar considerando lançar a próxima versão do seu sistema operacional, o Windows 12, como um serviço de assinatura, segundo o site PC Mag.

A publicação afirma que foram encontradas no Windows Canary, uma plataforma onde a empresa testa novas funcionalidades e atualizações, algumas referências a "Subscription Edition", "Subscription Type" e também "subscription status".

Se a informação for confirmada, isso significaria que a Microsoft poderia mudar significativamente a experiência de aquisição do Windows, que até agora requeria uma única compra. Ao mudar para um modelo de assinatura com pagamento mensal, o Windows 12 também poderia estar disponível com uma versão gratuita com anúncios publicitários.

É claro que tudo isso não passa de especulação, e teremos que esperar pelo anúncio oficial da Microsoft para ter certeza.

Leia Também: Instagram não tem planos para app para iPad