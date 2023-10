Huawei quer lançar celular dobrável com preço mais acessível

A Huawei é, a par da Samsung, da Oppo, da Xiaomi e da Motorola, uma das grandes marcas apostando no segmento dos celulares dobráveis. Todavia, parece que a empresa chinesa poderá destacar-se com o lançamento de um modelo mais acessível do ponto de vista financeiro.

Quem o diz é a página Revegnus na rede social X (ou Twitter), que afirma que a Huawei considera lançar um celular dobrável com design em ‘concha’ (parte da série P Pocket) com um preço não superior a 735 dólares (3700 reais).

Vale recordar que, apesar de mais barato do que outros modelos, o Galaxy Z Flip 5 da Samsung foi lançado com um preço de 1.199 euros (6 mil reais). Significa isto que, caso a Huawei consiga criar um celular mais barato sem comprometer a experiência de utilizador, a empresa pode vir a destacar-se no mercado.

Porém, notar que, de acordo com a mesma página no X, a Samsung também está interessada em lançar um celular dobrável de preço mais acessível. Será portanto agora uma questão de esperarmos para vermos qual das duas consegue chegar primeiro a esta faixa de preço.

Samsung also seems likely to follow this movement. — Revegnus (@Tech_Reve) October 19, 2023

