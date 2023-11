SpaceX poderá lançar novo foguete no final da semana

A SpaceX anunciou em sua página na rede social X (ex-Twitter) que o próximo lançamento da Starship pode ocorrer já nesta sexta-feira, dia 17.

No entanto, é importante ressaltar que esse lançamento do foguete de nova geração da SpaceX ainda não está oficialmente marcado, pois a empresa de Elon Musk ainda precisa obter a aprovação final dos reguladores.

Vale lembrar que esta decolagem é apenas um lançamento de teste e que a primeira tentativa da SpaceX, em 20 de abril, terminou com a destruição da Starship depois que a empresa perdeu o controle do foguete.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR