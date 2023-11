Veja o (diferente) escritório da Amazon que fica em uma antiga prisão

A Amazon está presente em todo o mundo, mas na Holanda, a empresa tecnológica escolheu um local pouco habitual para um de seus escritórios: uma prisão.

A prisão de Koepel fica localizada na cidade de Haarlem e esteve em atividade entre 1901 e 2016. A prisão foi brevemente utilizada para abrigar migrantes da Síria, antes de ter sido convertida num novo escritório da divisão Web Services da Amazon em 2022.



Um dos trabalhadores da Amazon Web Services chegou a compartilhar um vídeo no TikTok mostrando um pouco do espaço. É possível ver como as antigas celas foram convertidas em escritórios, com as portas agora ostentando o logotipo da Amazon Web Services.

Naturalmente, a ironia de a Amazon ter escolhido uma prisão como um espaço de escritório não passou despercebida para alguns usuários da rede social X (antigo Twitter).

"Muito simbolismo", observou um internauta. "Este escritório dá a sensação certa do que é trabalhar para a Amazon", disse outro usuário da X. "Tenho a certeza que os trabalhadores da Amazon já se sentem como se estivessem numa prisão", afirmou ainda outro internauta.

A Amazon não respondeu aos pedidos de comentários sobre a escolha do local para o seu escritório.

too much symbolism — pranav (travelcase.club) (@pranavsinghania) November 10, 2023

This office gives the correct vibe on working for Amazon! — Ian Vieira (@ianvieira_) November 10, 2023

I’m sure Amazon employees already feel like in prison. — Michal (@GymberCEO) November 10, 2023

