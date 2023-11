Coreia do Norte coloca em órbita o seu primeiro satélite militar espião

A Coreia do Norte disse nesta quarta-feira (22) que lançou com sucesso seu primeiro satélite militar espião, depois de realizar um lançamento de foguete espacial detectado por Seul e Tóquio.

Segundo a agência estatal da Coreia do Norte, o foguete espacial Chollima-1 voou normalmente ao longo de sua trajetória predefinida e colocou com precisão o satélite "Malligyong-1" em órbita, 705 segundos após o lançamento.

O lançamento, que ainda não foi confirmado pelos Estados Unidos ou pela Coreia do Sul, surge depois de duas tentativas fracassadas em maio e agosto.

O evento foi supervisionado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

A Coreia do Norte defendeu a colocação em órbita do seu satélite, afirmando que se trata de um direito legítimo para reforçar suas capacidades defensivas, e prometeu lançar mais desses dispositivos no futuro.

O Exército sul-coreano informou que detectou o lançamento de um satélite militar espião da Coreia do Norte, que foi lançado em direção ao sul da área de Tongchang-ri, no noroeste do país.

O lançamento também provocou a ativação do sistema antimísseis do Japão, que enviou uma mensagem aos habitantes de Okinawa alertando sobre o lançamento de um míssil da Coreia do Norte.

Leia Também: Criminosos usam WhatsApp como isca para aplicar golpes e instalar vírus