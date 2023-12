A viagem no tempo já acontece? O que sabemos até agora, segundo a Física - O conceito de viagem no tempo fascina leitores e cinéfilos há muito tempo. Mas embora as pessoas se impressionem (e estejam na expectativa de que isso se torne realidade), a verdade é que ninguém conseguiu (ainda) concretizar esse empreendimento tão inovador. Contudo, sabemos também que vivemos numa época em que a ciência evolui rapidamente e continua a ultrapassar os limites do que é possível. Então, o que sabemos até agora – e em teoria – sobre o que a Física da viagem no tempo pode envolver? Na galeria, descubra em que pé estamos sobre a possibilidade de viajar no tempo.

© <p>NL Beeld</p>