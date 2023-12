Atenção, Google removeu 13 apps da loja virtual

A equipa de cibersegurança McAfee Mobile Research Team descobriu 25 novos aplicativoss infectados com o software malicioso Xamalicious, sendo que 13 delas estavam presentes na Play Store da Google.

Entretanto, a Google já as removeu da loja virtual mas, tendo em conta que algumas delas têm centenas de milhares de download, fica o aviso que as deve desinstalar caso tenha algum no celular.

Apps infectados com este ‘malware’ específico são capazes de ganhar acesso privilegiado e começar a comunicar com um servidor central sem que o usuário do celular tenha conhecimento disso. É aqui que o responsável pode iniciar a transferência de outro ‘malware’ capaz de tomar controle completo do celular e dar início a atividades fraudulentas.

Segue abaixo a lista completa destas aplicações que deve desinstalar do seu telemóvel: