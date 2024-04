Onda de calor mantém temperaturas acima dos 30ºC em SP nesta semana

(FOLHAPRESS) - De acordo com as últimas simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura paulista, a atual onda de calor se manterá no decorrer desta semana em seis estados, incluindo São Paulo.

O órgão explica que um sistema de alta pressão atuante sobre o continente deu origem a um bloqueio atmosférico, que inibe a passagem de frentes frias e dificulta a formação de nuvens que provocam chuva mais forte. Desta forma, a expectativa é de que abril termine com precipitação muito abaixo do esperado para o mês.

Os dados do CGE mostram que este mês acumulou até este domingo (28) 24 mm de chuva, o equivalente a 37,6% dos 63,9 mm esperados. A capital paulista, por sinal, segue em estado de atenção para altas temperaturas desde sexta-feira (26), decretado pela Defesa Civil Municipal.

Neste domingo, o órgão registrou temperatura média máxima de 31,2°C na cidade e índice médio de umidade do ar na casa dos 45%, sendo que os menores valores ficaram acima dos 39%.

Para os próximos dias, a tendência permanece a mesma. Nesta segunda-feira (29), a madrugada terá termômetros na casa dos 21°C, céu com poucas nuvens e predomínio de sol, com temperatura máxima em torno dos 32°C nas horas mais quentes do dia. Os índices de umidade do ar declinam um pouco mais, com os menores valores próximos aos 30%. O dia termina com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

De terça (30) a sábado (4), as condições do tempo permanecem as mesmas em todos os períodos, apenas com a diferença que a máxima pode atingir os 33ºC em todos os dias. O céu ficará com sol forte e poucas nuvens, com a umidade do ar baixa nos horários mais quentes.

Apenas entre a tarde e a noite de sábado deve voltar a chover na Grande São Paulo, devido à influência de uma frente fria que passará pela Baixada Santista. Essa chuva diminuirá um pouco a temperatura no domingo (5), mas ainda ficará quente, com máxima de 28ºC.

No interior do estado, principalmente no extremo oeste e noroeste, os termômetros podem chegar até a 35°C em algumas cidades, como Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto. Na faixa leste, os termômetros devem alcançar índices de até 32°C nas horas mais quentes.

Capital tem tenda para distribuição de água no centro

Pensando nas altas temperaturas, teve início neste domingo na capital paulista a distribuição de água potável na praça da República, na região central, para a população, com prioridade para pessoas em situação de rua, idosos e crianças.

Agentes da Defesa Civil Estadual, da prefeitura e da Sabesp distribuirão água em copos das 11h às 15h até a próxima terça-feira (30).

"A distribuição de água à população será concentrada no período do dia em que o calor excessivo e a baixa umidade podem causar mais problemas de saúde e exigem mais hidratação. A Defesa Civil também vai orientar o público a evitar a exposição direta ao sol nos horários mais críticos e umidificar ambientes fechados", diz a Defesa Civil, em comunicado.

As autoridades estaduais também recomendam o uso de protetor solar e procura por atendimento imediato em unidades de saúde em casos de insolação, grande dificuldade para respirar, alterações bruscas de pressão arterial e desidratação. As pessoas devem evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h e manter animais de estimação em locais protegidos.

