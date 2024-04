Interior de SP vai sofrer com onda de calor e baixa umidade a partir desta terça (23)

(FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (22) um alerta para a previsão de baixa umidade do ar e onda de calor principalmente no interior do estado, o que pode provocar queimadas e prejudicar a saúde da população.

Segundo o levantamento, a umidade deve ficar abaixo dos 30% em algumas regiões, principalmente nas faixas norte, noroeste e oeste do interior, entre esta segunda e sábado (27). A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

A Defesa Civil também indicou que, no decorrer desta semana até o fim da próxima semana, as temperaturas devem se elevar gradualmente. Desta forma, até quinta-feira (25), as máximas podem atingir 32°C/33°C, principalmente no extremo oeste e noroeste. A partir de sexta (26) até a próxima quinta-feira (2), os termômetros podem chegar em até 34°C/35°C.

Na faixa leste, onde se encontra a capital paulista, os termômetros devem alcançar índices de até 31°C até sábado (27). A partir do domingo (28), essas temperaturas podem atingir 32°C nas horas mais quentes do dia.

Para esta semana, diz o CGE, a atuação e predomínio de uma massa de ar seca sobre a região deverá contribuir para que as condições de tempo permaneçam estáveis, inibindo a formação de nuvens de chuva em praticamente todo o estado, porém, entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25), a passagem de uma frente fria em alto mar deverá contribuir para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas sobre a faixa leste.

Já nas demais regiões, o tempo deverá permanecer firme, sem condições para ocorrência de chuva. Entre sexta-feira (26) e sábado (27), o tempo volta a ficar estável em todo o território paulista. No período da tarde, os índices de umidade relativa do ar podem atingir níveis abaixo dos 30%, aumentando o risco para incêndios florestais e prejudicando a qualidade do ar.

De acordo com o meteorologista do CGE Vitor Takao Suganuma, essa condição de tempo mais seco e quente se dá pela circulação de ventos em níveis médios da atmosfera e atuação de um grande sistema de alta pressão sobre o interior do continente, que deve perdurar pelo menos até a próxima semana.

"Esse sistema deverá impedir o avanço de outros sistemas meteorológicos que possam trazer condições para chuva e queda das temperaturas. Portanto, sem a influência de nenhum sistema sobre a região e com os ventos predominando do quadrante norte, as temperaturas devem se manter elevadas ao longo dos próximos dias", diz Suganuma.

Desde o mês passado, uma equipe volante da Defesa Civil do Estado percorre cidades do interior realizando oficinas preparatórias para a Operação São Paulo Sem Fogo 2024, aplicando o treinamento para os agentes e gestores do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil para atuação durante o período de estiagem, com vistas à redução dos incêndios florestais.

Nessa época de seca, é importante não descartar bitucas e brasas onde há vegetação e não colocar fogo em terrenos. Além de causar incêndios de grande proporção, é crime ambiental, enfatiza o CGE.







