iPhone sem carregar? Aqui tem seis soluções (que podem funcionar)

Se já tentou recarregar a bateria do seu iPhone e não conseguiu, sabe bem o pânico que esta situação pode induzir e, para o ajudar numa próxima vez, compartilhamos seis soluções com o potencial de resolver a situação.

A primeira coisa que deverá fazer é garantir que o iPhone não está muito quente, nem muito frio. Este tipo de temperaturas extremas interfere com a capacidade de recarregamento da bateria.

Se esta situação não se verificar, deverá tentar recarregar o iPhone alterando a posição do cabo Lightning/USB-C. Se não estiver conseguir carregar, use o lado aposto do conector para tentar recarregar. Se não funcionar, procure solucionar o problema com um novo cabo/adaptador para saber se o problema é destes acessórios ou se há algum problema com o dispositivo móvel.

Caso o problema não esteja no cabo/carregador, tente investigar se há alguma sujeira ou algodão obstruindo a entrada Lightning/USB-C do iPhone. Use uma lupa para examinar esta entrada do celular e, se verificar que há (de fato) acumulação de detritos, use uma ferramenta mole para removê-los gentilmente e com cuidado.

Se continuar sem conseguir recarregar a bateria do iPhone, procure ter um carregador sem fios como alternativa e, como solução final, tente forçar o telefone a reiniciar. Nos modelos mais recentes do iPhone pode fazê-lo pressionando e soltando o botão de volume para cima, pressionando e soltando o botão de volume para baixo e, em seguida, manter pressionado por alguns momentos o botão de bloqueio.

Se nenhuma destas soluções funcionar, terá mesmo de considerar entrar em contato com o serviço de apoio ao cliente da Apple.

Leia Também: WhatsApp lidera disputa de apps de mensagens, e rivais correm por fora