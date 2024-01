Objeto misterioso no Espaço está confundindo astrônomos

Um grupo de pesquisadores publicou na revista científica Science um estudo que descreve a descoberta de um corpo celeste peculiar, localizado a cerca de 40 mil anos-luz na região conhecida como Caldwell 73.

O objeto em questão, estimado pelos investigadores com uma massa entre 2,09 e 2,71 vezes a do nosso Sol, é sugerido como uma estrela de nêutrons (o núcleo colapsado de uma estrela) ou um buraco negro. Se for uma estrela de nêutrons, os cientistas afirmam que seria gigante; no entanto, se for um buraco negro, poderia figurar entre os menor registados até agora.

Em ambos os cenários, essa descoberta seria notável para os astrônomos, e futuras observações devem fornecer detalhes mais esclarecedores.

