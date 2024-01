Japão se torna a 5ª nação a pousar na Lua

A agência espacial japonesa - a JAXA - conseguiu pousar com sucesso a sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) na Lua. Assim, o Japão é o quinto país do mundo a conseguir este feito depois dos EUA, da Rússia, da China e da Índia.

A JAXA está ainda à espera para confirmar se a sonda sofreu algum dano durante a descida. Apesar de os dados mostrarem aos responsáveis pela missão que a SLIM chegou de fato à Lua, gerou-se uma apreensão enquanto se espera por uma confirmação

.

[Notícia em atualização]