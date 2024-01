Usa esses emojis? Cuidado: eles entregam a idade! - O emoji cresceu em popularidade ao longo dos anos, tornando-se uma prática comum em conversas casuais e profissionais. Mas apesar do uso desses ícones parecer algo jovem e moderno (em comparação com antigamente), dependendo da carinha ou da imagem que você esteja usando, o efeito pode ser o oposto e você pode acabar parecendo um "tiozão"! Um estudo com 2.000 jovens, com idades entre 16 e 29 anos, analisou quais emojis são cringes (vergonhosos e usados pelos mais velhos) e fazem a Geração Z revirar os olhos. Mas não é apenas esse público que pensa assim. A consultora de negócios Sue Ellson diz que pode ser a hora de assumir a liderança da geração mais jovem quando se trata de usar símbolos, relata o Daily Mail, embora ela também acredite que os emojis nunca superarão as palavras, pois muito pode se perder na tradução da mensagem. Descubra quais as 10 principais figuras que fazem você parecer velho e saiba quais as melhores substituições. Também trouxemos opções para parecer mais antenado com a nova geração. Clique na galeria a seguir!

© Shutterstock