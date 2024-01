Google anuncia novas funcionalidades de IA para o Chrome

O Google anunciou uma série de novas funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) para o navegador Chrome. Algumas delas prometem facilitar a vida dos usuários.

Uma das novas funcionalidades, chamada de "Organizador de Abas", sugere como organizar as abas do Chrome de acordo com o tipo de página. Isso pode ajudar a encontrar abas específicas mais facilmente, especialmente para quem trabalha com muitas abas abertas ao mesmo tempo.

Outra funcionalidade usa IA para gerar temas e papéis de parede para o Chrome. Isso oferece uma maior variedade de opções de personalização.

Por fim, há uma terceira opção que é ativada sempre que o usuário clica em um texto com o botão direito do mouse. O Chrome então ajuda o usuário a escrever, por exemplo, uma avaliação de um restaurante, uma resposta a um evento, etc.

Mesmo que essas funcionalidades não ofereçam uma experiência radicalmente diferente, elas certamente serão úteis e servirão como um primeiro passo para mais funcionalidades de IA no Chrome.

