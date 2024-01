Apple Music recebe uma das opções mais pedidas pelos utilizadores

A Apple lançou no começo da semana o iOS 17.3, uma nova atualização para o iPhone que introduziu algumas das funcionalidades prometidas pela empresa.

Uma das novidades é a possibilidade de criar playlists colaborativas no Apple Music. Com essa função, os usuários podem compartilhar uma playlist com amigos e familiares, que podem adicionar ou remover músicas à vontade.

Essa funcionalidade já está disponível no Spotify há alguns anos e era uma das mais pedidas pelos usuários do Apple Music.

