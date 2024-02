Asteroide do tamanho do Maracanã passará pela Terra nesta sexta-feira

Um asteroide com diâmetro de cerca de 271 metros, similar ao tamanho do estádio Maracanã, está se aproximando da Terra. A rocha espacial, chamada 2008 OS7, foi classificada pela NASA como "potencialmente perigosa".

O asteroide passará pela Terra a uma distância de 2,8 milhões de quilômetros, o que equivale a cerca de sete vezes a distância da Terra à Lua. A passagem está prevista para esta sexta-feira, dia 2 de fevereiro, às 11h41 no horário de Brasília.

Risco de colisão

Apesar do tamanho e da classificação, a NASA garante que não há risco de colisão com a Terra. O Dr. Minjae Kim, investigador do Departamento de Física da Universidade de Warwick, reforça essa informação: "Não precisamos nos preocupar muito com isso, pois esse asteroide não entrará na atmosfera da Terra, embora ainda se aproxime dela".

A NASA define asteroides "potencialmente perigosos" como aqueles com diâmetro superior a 140 metros que se aproximam a menos de 7,5 milhões de quilômetros da órbita da Terra ao redor do Sol.

Visibilidade e próximos eventos

A maioria dos asteroides são muito pequenos para serem detectados com as tecnologias e pesquisas atuais, por isso é difícil vê-los a olho nu. Os únicos asteroides visíveis até agora são Pallas e Vesta, com diâmetros de cerca de 500 km.

O próximo asteroide "potencialmente perigoso" a se aproximar da Terra será o 99942 Apophis, em 14 de abril de 2029.

