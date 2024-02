James Webb revela imagens deslumbrantes de 19 galáxias espirais; veja

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) capturou imagens deslumbrantes de 19 galáxias espirais, proporcionando detalhes sem precedentes sobre a sua estrutura e evolução.

As imagens foram captadas como parte do programa PHANGS, que visa estudar a interação entre a formação de estrelas e gases com a estrutura e evolução das galáxias.

As imagens mostram com clareza as estruturas espirais das galáxias, bem como os seus braços e núcleos. Também é possível ver detalhes como as regiões de formação de estrelas e as nuvens de gás e poeira.

"Essas estruturas tendem a seguir o mesmo padrão em certas partes das galáxias", disse Erik Rosolowsky, professor de física da Universidade de Alberta, no Canadá. "Pensamos nelas como ondas, e o espaçamento entre elas nos diz muito sobre como uma galáxia distribui seus gases e poeira."

As imagens do JWST fornecem uma visão sem precedentes do universo, e ajudarão os cientistas a entender melhor a formação e evolução das galáxias.

© James Webb

