NASA desvenda novo avião supersônico; veja as imagens

A NASA anunciou na sexta-feira (12) o X-59, um avião experimental desenvolvido em parceria com a Lockheed Martin. O objetivo do projeto é reduzir o tempo de voo de forma dramática, sem gerar o característico estampido sonoro que incomoda as pessoas que vivem em áreas urbanas.

O X-59 é tão rápido que pode romper a barreira do som sem gerar o estrondo que é comum em aviões supersônicos. Isso é possível graças a um design inovador que reduz o impacto das ondas sonoras.

A NASA ainda vai realizar voos de teste com o X-59 para avaliar o desempenho da aeronave. As primeiras imagens do avião foram divulgadas na última semana.

