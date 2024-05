Emily Blunt e Ryan Gosling deslumbram em pré-estreia do novo filme; veja

Emily Blunt e Ryan Gosling estiveram juntos na pré-estreia de 'The Fall Guy' e chamaram a atenção no teatro Dolby, em Los Angeles, na terça-feira.

Os dois posaram no tapete vermelho do evento com trajes coloridos. Enquanto Emily vestia um elegante vestido laranja, Ryan optou por um terno em tons de azul para a ocasião.

Como esperado, a pré-estreia também contou com a presença de outras estrelas do elenco do filme. Confira as imagens na galeria abaixo.

