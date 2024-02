'Palworld' ainda não está finalizado e já tem 19 milhões jogadores

A produtora de ‘Palworld’, a Pocketpair, anunciou através da página oficial noX (ex-Twitter) que o jogo conta com um total de 19 milhões jogadores.

O jogo foi lançado no dia 19 de janeiro e que, neste momento, se encontra apenas em fase ‘early access’ tanto no PC através da plataforma Steam como nos consoles Xbox.

A Pocketpair destaca que 12 milhões destes jogadores encontram-se na Steam, com os restantes 7 milhões de jogadores a desfrutarem de ‘Palworld’ por via dos consoles Xbox - o que inclui pessoas que compraram o jogo e também quem o joga por via do serviço Xbox Game Pass.

A Microsoft diz mesmo que ‘Palworld’ é o terceiro maior lançamento de um jogo desenvolvido por um estúdio externo, deixando assim a sua marca no serviço Game Pass.

Total number of players exceeds 19 million



It's been less than two weeks since #Palworld was released, thank you!



・Steam: 12 million~ copies

・Xbox: 7 million~ players



We will continue to prioritize fixing bugs!

Thank you for your continued support of #Pocketpair! pic.twitter.com/twgAeYVL07