Lançado há um mês, ‘Palworld’ já tem mais de 25 milhões de jogadores

Ainda estamos no começo de 2024 mas, entretanto, ‘Palworld’ já é visto como um dos grandes sucessos do mundo dos videojogos - mesmo estando ainda em desenvolvimento e em fase ‘early access’.

Como conta o site IGN, a produtora Pocketpair anunciou agora que, desde o lançamento de ‘Palworld’ na Steam e nas plataformas Xbox no dia 19 de janeiro, o jogo já conta com mais de 25 milhões de jogadores. Enquanto na Steam foram vendidas 15 milhões de cópias, na Xbox o jogo conta com 10 milhões de jogadores.

‘Palworld’ encontra-se disponível no Xbox Game Pass, um serviço por subscrição que poderá também ter contribuído para o sucesso deste título online de sobrevivência.