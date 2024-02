Google Chrome ganha nova ferramenta de IA para ajudá-lo a escrever

A Google, gigante da tecnologia que investe pesado em inteligência artificial (IA), está dando aos usuários de seus serviços um "vislumbre" do que está por vir. A empresa anunciou o lançamento de uma ferramenta experimental de IA no navegador Chrome: o "Help me write" ("Ajuda-me a escrever", em português).

Como funciona:

Basta escrever uma pequena descrição do que você precisa e a IA da Google criará um texto mais longo e descritivo.

Ainda em desenvolvimento:

Por ser experimental, a ferramenta ainda tem "arestas por limar". Espere alguns erros e aperfeiçoamento gradual da IA com o tempo.

Acesse o menu de configurações do Chrome, procure a aba "IA Experimental", ative a ferramenta "Help me write" e explore suas possibilidades!

Observações:

A ferramenta está disponível em inglês e em outros idiomas, mas ainda não em português.

O texto gerado pela IA pode não ser perfeito e necessitar de revisão.

Leia Também: IA da Google acusada de ser demasiado ‘woke’ foi desativada