O poderoso foguete da SpaceX pode voltar a levantar voo em breve

A SpaceX, empresa de Elon Musk, está preparando o terceiro voo de teste do seu foguete de nova geração, o Starship. A empresa publicou na sua página na rede social X que o lançamento poderá acontecer ainda este mês, dependendo da aprovação das entidades reguladoras.

A data mais otimista apontada pela SpaceX é o dia 14 de março. Vale lembrar que os dois primeiros voos do Starship não correram como o esperado, terminando em explosões.

A SpaceX espera que o terceiro voo de teste seja bem-sucedido e que o Starship consiga alcançar a órbita terrestre e regressar em segurança à Terra. Este voo será crucial para o desenvolvimento do programa Starship, que tem como objetivo tornar os voos espaciais mais acessíveis e frequentes.

O que é o Starship?

O Starship é um foguete reutilizável de dois estágios que está sendo desenvolvido pela SpaceX. O objetivo do programa Starship é tornar os voos espaciais mais acessíveis e frequentes, permitindo a colonização de Marte e de outros planetas no futuro.

The third flight test of Starship could launch as soon as March 14, pending regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/yHqoWFSKdY