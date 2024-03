SpaceX recebe autorização para novo lançamento do foguete Starship

A SpaceX recebeu a aprovação da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para realizar uma nova tentativa de lançamento do foguete Starship. A decolagem pode acontecer já nesta quinta-feira, 14 de março.

A empresa de Elon Musk anunciou em sua página na rede social X (ex-Twitter) que o terceiro teste de voo do Starship está previsto para esta quinta-feira, a partir da base da Starbase, localizada em Boca Chica, no Texas.

Vale lembrar que o Starship já realizou dois voos de teste em 2023, ambos com resultados em explosões. Resta agora aguardar para ver os progressos feitos pela SpaceX desde então.

Targeting Thursday, March 14 for Starship's third flight test. A 110-minute launch window opens at 7:00 a.m. CT