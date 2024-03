Foguete da empresa japonesa Space One explode durante o lançamento

O lançamento do foguete Kairos da empresa Space One não foi bem sucedido e falhou mais uma vez, às 11h01 (horário local), a partir da plataforma de lançamento em Kushimoto, no oeste do Japão.

A Space One já havia adiado o lançamento do Kairos diversas vezes, a última delas no sábado, devido à presença de um barco nas proximidades da plataforma. No entanto, segundos após a decolagem nesta terça-feira, o foguete explodiu no ar, espalhando chamas e fragmentos de combustível pela plataforma.

Em comunicado, a Space One confirmou o fracasso do lançamento e disse que as causas da explosão estão sendo investigadas.

O objetivo do lançamento era colocar em órbita um satélite experimental de informações do governo japonês. O voo teria duração de cerca de 50 minutos e alcançaria uma altitude de 500 quilômetros.

Primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita:

A Space One pretendia ser a primeira empresa privada japonesa a colocar um satélite em órbita, feito que até então só havia sido realizado pela Agência Aeroespacial Japonesa (JAXA), em alguns casos em colaboração com o setor privado.

Características do foguete Kairos:

Com 18 metros de comprimento e 23 toneladas de peso, o foguete Kairos era relativamente pequeno para este tipo de veículo. Movido a combustível sólido, ele foi projetado para transportar uma carga de até 250 quilogramas para a órbita baixa da Terra.

Fundada em Tóquio em 2018, a Space One conta com a participação de grandes empresas japonesas, como Canon Electronics, construtora Shimizu e vários dos principais grupos financeiros do país.

