Bug em corretor do iPhone troca palavras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bug no corretor de teclado de iPhones vem alterando automaticamente a palavra "vou" para "vouch", mesmo que o aparelho esteja configurado em português e com localização no Brasil. Os primeiros relatos remetem à última atualização do sistema operacional do smartphone, em 18 de setembro.

A situação também se repete com outras palavras, como "amo", que se torna "among", e o verbo "tem", transformado em ten (dez). Em todos os casos, há uma confusão entre os idiomas português e inglês.

A primeira reclamação sobre a correção equivocada de "vou" para "vouch" é de 24 de setembro, uma semana após o lançamento da última versão do sistema operacional do iPhone, o IOS 17. Desde então, há ao menos 500 reclamações só no X (antigo Twitter).

Questionada pela reportagem sobre a falha e o prazo para resolvê-la, a Apple não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em seu evento para desenvolvedores, realizado em junho, a big tech anunciou que incluiria inteligência artificial generativa, como a do ChatGPT, em seu corretor automático.

Para o professor de inteligência artificial da PUC-SP, Diogo Cortiz, o erro tem "muito provavelmente" a ver com o uso de algum modelo de linguagem, que indica as palavras com maior probabilidade de ser a desejada.

"Como a gente não tem acesso ao modelo, não dá para afirmar, mas o problema pode estar ligado a excesso de dados em inglês em relação a outros idiomas", diz Cortiz.

Em anúncios anteriores, a Apple afirma que trabalha com modelos de inteligência artificial próprios por questões de privacidade, em vez de fechar parcerias com os líderes do mercado Google e Microsoft, como fizeram Samsung e XiaoMi.

COMO DRIBLAR OS ERROS DO CORRETOR

Há duas maneiras para resolver o problema e as duas envolvem incômodos para o usuário: desligar o corretor, usar a opção de substituição de texto ou descartar manualmente a sugestão "vouch" até o celular aprender que ela não faz sentido.

No entanto, desligar o corretor do celular pode não resolver o problema definitivamente, de acordo com relatos no X.

Como ativar a substituição de texto

- Entre em Ajustes;

- Escolha a opção "Geral";

- Depois, "Teclado";

- Escolha "Substituição de Texto";

- Selecione o ícone "+" no canto superior direito da tela

Como desligar o corretor

- Entre em Ajustes;

- Escolha a opção "Geral";

- Depois, "Teclado";

- Desmarque a opção "Correção Automática".