OpenAI, Meta e Microsoft se unem para eliminar riscos da IA

Algumas das principais empresas focadas em Inteligência Artificial (IA) comprometeram-se a um desenvolvimento responsável da tecnologia, uma iniciativa liderada pela organização sem fins lucrativos Thorn and All Tech Is Human.

Entre as empresas que participam nesta iniciativa encontramos a OpenAI, a Meta, a Microsoft e também a Google, comprometendo-se a implementar medidas para prevenir a criação de conteúdo sexualmente explícito que envolvam menores.

“Este projeto foi criado para deixar claro que não temos de desistir. Queremos ser capazes de mudar o curso desta tecnologia para os danos existentes sejam eliminados”, afirmou ao The Wall Street Journal a vice-presidente de ciência de dados da Thorn and All Tech Is Human, Rebecca Portnoff.

