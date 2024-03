Nova versão do PlayStation 5 triplicará 'potência' do console

Não é a primeira vez que vemos rumores circulando sobre a possibilidade da Sony lançar uma versão mais potente do PlayStation 5 mas, graças à mais recente fuga de informação, temos agora direito a saber mais sobre os planos da empresa japonesa.

De acordo com o documento a que o canal Moore’s Law is Dead no YouTube, o novo console - conhecido atualmente como PlayStation 5 Pro internamente como Trinity - tem o triplo da ‘potência’ do PlayStation 5 que se encontra hoje em dia no mercado.

Ao contrário dos 10,28-teraflops do PlayStation 5, o PlayStation 5 Pro deverá conseguir atingir os 33,5-teraflops, triplicando ainda o desempenho da tecnologia ‘ray tracing’. As informações disponíveis afirmam também que esta versão mais avançada do PlayStation 5 terá integrada uma tecnologia de ‘upscaling' semelhante ao DLSS da Nvidia e ao FSR da AMD.

Por enquanto não se sabe ainda se o PlayStation 5 Pro será, de fato, lançado no mercado mas, de acordo com este documento, a chegada está prevista para novembro de 2024.

