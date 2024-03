Paciente da Neuralink já joga xadrez com o cérebro: “Mudou a minha vida”

A Neuralink, empresa de Elon Musk, divulgou um vídeo mostrando o progresso de um paciente com um chip cerebral implantado. O vídeo, apresentado em uma live na rede social X (ex-Twitter), demonstra as capacidades da tecnologia e atualiza os interessados no processo.

Nolan Arbaugh, de 29 anos, que ficou tetraplégico após um acidente de carro há oito anos, agora é capaz de interagir com um computador apenas com comandos mentais. No vídeo, ele demonstra jogar xadrez e o jogo de estratégia "Civilization VI".

Arbaugh relata que a cirurgia para implantar o chip foi tranquila, mas que teve dificuldades em diferenciar "movimento imaginado e tentativa de movimento" para interagir com o computador.

"Não é perfeito, diria que já tivemos algumas questões", conta Arbaugh. "Não quero que as pessoas pensem que este é o fim da jornada. Há muito trabalho para ser feito, mas já mudou a minha vida".

