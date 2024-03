EUA abrem processo e acusam a Apple de ter um monopólio ilegal

A Apple está sendo alvo de um processo dos EUA, o qual foi movido não só pelo Departamento de Justiça como também pelos procuradores distritais de 16 estados norte-americanos.

O processo acusa a ‘Empresa da Maçã’ de criar um monopólio ilegal no mercado dos celulares, prejudicando deliberadamente a experiência dos clientes com outros usuários.

“Apple exerce o seu poder de monopólio para extrair mais dinheiro aos consumidores, programadores, criadores de conteúdo, artistas, publishers, pequenos negócios, entre outros”, pode ler-se no processo do Departamento de Justiça dos EUA compartilhado pelo site The Verge.

Em resposta, a Apple alega que a sua identidade está sob “ameaça”, assim como “os princípios que distinguem os produtos [da marca] em mercados competitivos”.

“Também pode estabelecer um precedente perigoso, dando ao governo uma mão pesada em desenvolver tecnologia para as pessoas. Acreditamos que este processo é errado nos fatos e na lei e vamos defender-nos vigorosamente contra ele”, pode ler-se no comunicado da Apple compartilhado pelo porta-voz Fred Sainz.

Leia Também: Apple pretende lançar MacBook com tela dobrável